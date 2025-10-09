Gaza Conte | Piano di pace? Svolta positiva Ridicolo che il governo se lo intesti
(LaPresse) Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte commenta l’accordo di pace a Gaza firmato da Hamas e Israele. “Innanzitutto segniamo finalmente una svolta che speriamo positiva e definitiva. Siamo all’inizio di un processo di pacificazione che speriamo possa garantire effettiva autodeterminazione alla popolazione palestinese e garantire loro un effettivo benessere. Senza star lì a ragionare e offrire speculazioni e calcoli che ovviamente nulla hanno a che vedere con i loro interessi”, ha detto il presidente pentastellato parlando con i giornalisti in Piazza Montecitorio. “Che ruolo deve avere l’Italia? Deve, con l’Unione Europea, assolutamente assecondare questo processo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
