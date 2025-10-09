Gaza | cessate il fuoco in vigore L’accordo dà i primi risultati

GAZA – Il cessate il fuoco a Gaza fra Israele e Hamas è ufficialmente entrato in vigore. Lo riporta Al Arabiya.  L’inizio del ritiro dell’Idf dalla Striscia di Gaza riguarda le forze logistiche delle divisioni che hanno operato a Gaza City nell’ultimo mese nell’ambito dell’operazione Carri di Gedeone 2. Lo riferisce Ynet. L’esercito israeliano sta riducendo la presenza delle forze non . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

