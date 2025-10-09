Gaza | cessate il fuoco in vigore Israele | No solo dopo la ratifica del nostro governo

Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza inizierà questa sera, 9 ottobre 2025, dopo che il governo israeliano avrà ratificato formalmente l'accordo. Lo hanno chiarito al Times of Israel dall'ufficio del premier israeliano. Il voto del governo è atteso per le 17 ora italiana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Gaza: cessate il fuoco in vigore. Israele: “No, solo dopo la ratifica del nostro governo”

