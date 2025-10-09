Gaza c’è l’intesa Israele-Hamas Trump | Giornata storica presto liberi gli ostaggi Palestinesi in festa

Dopo due anni di guerra e decine di migliaia di vittime, Israele e Hamas hanno trovato un’intesa che potrebbe segnare la fine del conflitto nella Striscia di Gaza. L’annuncio è arrivato nella notte, direttamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha parlato di “giornata storica” e di un “accordo senza precedenti” mediato con il sostegno di Qatar, Egitto e Turchia. L’intesa prevede il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani ancora vivi – venti secondo le fonti israeliane – entro lunedì, in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi. Nelle prossime 24 ore le Forze di difesa israeliane (Idf) inizieranno il ritiro da gran parte della Striscia, mantenendo solo il controllo di Rafah, al confine con l’Egitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, c’è l’intesa Israele-Hamas. Trump: “Giornata storica, presto liberi gli ostaggi”. Palestinesi in festa

In questa notizia si parla di: gaza - intesa

Papa Leone XIV: "Ingiustificabile attacco alla chiesa a Gaza" | Netanyahu a Prevost: "Avanti con i negoziati, vicini a un'intesa per la tregua"

'Israele a Hamas, se non accetta intesa annette parti di Gaza'

Israele a Onu, riconoscimenti Palestina hanno minato intesa Gaza

Sono iniziati oggi a Sharm el-Sheikh i negoziati sul piano di pace per Gaza, sotto la regia di Donald Trump, che continua a presentarsi come protagonista e garante dell’intesa. Il presidente americano si mostra ottimista. Quali sono le priorità - facebook.com Vai su Facebook

Alla fine la Casa Bianca ha pubblicato la nuova intesa, che prevede la deradicalizzazione di Gaza. Se Hamas non accetterà il piano, la sua esecuzione potrà cominciare nelle zone controllate dallo Stato ebraico http://bit.ly/3VKEth8 Per altre notizie http://bit.ly/ - X Vai su X

Israele ha iniziato a occupare la città di Gaza - Nella notte tra lunedì e martedì l’esercito israeliano è entrato via terra nella città di Gaza, con l’obiettivo di conquistarla e occuparla interamente. Segnala ilpost.it

Gaza: ong legata a Israele accusa Unrwa e Hamas di aver radicalizzato bambini a scuola - L'organizzazione con forti legami con Israele UN Watch ha accusato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi di collusione con Hamas, e in particolare di radicalizzare i bambini nelle ... Lo riporta it.euronews.com