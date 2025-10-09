Gaza c’è l’intesa Israele-Hamas Firmata la bozza dell’accordo Trump | Giornata storica presto liberi gli ostaggi

Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa che potrebbe chiudere oltre due anni di guerra nella Striscia di Gaza. L’annuncio è arrivato nella notte da  Donald Trump, che parla di “giornata storica” e di un “accordo senza precedenti” mediato con  Qatar, Egitto e Turchia. Secondo  media egiziani, il cessate il fuoco sarebbe già entrato in vigore, ma da  Gerusalemme  arriva la smentita: l’ ufficio di Benjamin Netanyahu  precisa che l’accordo diventerà effettivo solo dopo la  ratifica del governo, attesa in serata, con la riunione del  gabinetto di sicurezza fissata alle 17:00  (ora locale). L’intesa prevede il rilascio di venti ostaggi israeliani in cambio di 1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

