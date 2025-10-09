Gaza c’è l’intesa Israele-Hamas Firmata la bozza dell’accordo Trump | Giornata storica presto liberi gli ostaggi

Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa che potrebbe chiudere oltre due anni di guerra nella Striscia di Gaza. L’annuncio è arrivato nella notte da Donald Trump, che parla di “giornata storica” e di un “accordo senza precedenti” mediato con Qatar, Egitto e Turchia. Secondo media egiziani, il cessate il fuoco sarebbe già entrato in vigore, ma da Gerusalemme arriva la smentita: l’ ufficio di Benjamin Netanyahu precisa che l’accordo diventerà effettivo solo dopo la ratifica del governo, attesa in serata, con la riunione del gabinetto di sicurezza fissata alle 17:00 (ora locale). L’intesa prevede il rilascio di venti ostaggi israeliani in cambio di 1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, c’è l’intesa Israele-Hamas. Firmata la bozza dell’accordo, Trump: “Giornata storica, presto liberi gli ostaggi”

In questa notizia si parla di: gaza - intesa

Papa Leone XIV: "Ingiustificabile attacco alla chiesa a Gaza" | Netanyahu a Prevost: "Avanti con i negoziati, vicini a un'intesa per la tregua"

'Israele a Hamas, se non accetta intesa annette parti di Gaza'

Israele a Onu, riconoscimenti Palestina hanno minato intesa Gaza

Il momento in cui Rubio consegna a Trump il "pizzino". Subito dopo l'annuncio: "L'intesa su Gaza è vicina" https://tg.la7.it/esteri/biglietto-trump-rubio-annuncio-medio-oriente-09-10-2025-245622… - X Vai su X

L’annuncio nella notte del presidente americano #Trump: “Trovato l’accordo tra #Israele e #Hamas su #Gaza”. La gioia degli abitanti della Striscia e dei familiari degli ostaggi israeliani. L’intesa, trovata dai mediatori a Sharm el-Sheikh, è sulla prima fase del pi - facebook.com Vai su Facebook

Israele ha iniziato a occupare la città di Gaza - Nella notte tra lunedì e martedì l’esercito israeliano è entrato via terra nella città di Gaza, con l’obiettivo di conquistarla e occuparla interamente. Scrive ilpost.it

Gaza: ong legata a Israele accusa Unrwa e Hamas di aver radicalizzato bambini a scuola - L'organizzazione con forti legami con Israele UN Watch ha accusato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi di collusione con Hamas, e in particolare di radicalizzare i bambini nelle ... Riporta it.euronews.com