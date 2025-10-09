Gaza c’è l’intesa Israele-Hamas Firmata la bozza dell’accordo Trump | Disarmo Hamas nella seconda fase

Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa che potrebbe chiudere oltre due anni di guerra nella Striscia di Gaza. L’annuncio è arrivato nella notte da Donald Trump, che parla di “giornata storica” e di un “accordo senza precedenti” mediato con Qatar, Egitto e Turchia. Secondo media egiziani, il cessate il fuoco sarebbe già entrato in vigore, ma da Gerusalemme arriva la smentita: l’ ufficio di Benjamin Netanyahu precisa che l’accordo diventerà effettivo solo dopo la ratifica del governo, attesa in serata, con la riunione del gabinetto di sicurezza fissata alle 17:00 (ora locale). L’intesa prevede il rilascio di venti ostaggi israeliani in cambio di 1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, c’è l’intesa Israele-Hamas. Firmata la bozza dell’accordo, Trump: “Disarmo Hamas nella seconda fase”

In questa notizia si parla di: gaza - intesa

Papa Leone XIV: "Ingiustificabile attacco alla chiesa a Gaza" | Netanyahu a Prevost: "Avanti con i negoziati, vicini a un'intesa per la tregua"

'Israele a Hamas, se non accetta intesa annette parti di Gaza'

Israele a Onu, riconoscimenti Palestina hanno minato intesa Gaza

Varato in #Egitto l'accordo sulla prima fase del piano di #pace per #Gaza proposto dal presidente #Trump. Anche se il cessate il fuoco, fa sapere #Israele, entrerà in vigore dopo la ratifica del governo. I contenuti dell'intesa e i nodi ancora da sciogliere - facebook.com Vai su Facebook

#Gaza: l’intesa raggiunta a Sharm El-Sheikh potrebbe essere il più grande successo di #Trump in politica estera. Solo se durerà. #ISPIDailyFocus: https://ispionline.it/it/pubblicazione/gaza-ce-laccordo-ma-e-solo-un-primo-passo-219495… - X Vai su X

Sciopero generale per Gaza, più di 1500 in corteo a Pavia. Gli studenti occupano un’aula di Lettere. I sindacati di base: «Fermare i rapporti militari con Israele» - La pioggia di questa mattina, lunedì 22 settembre, non ha fermato la mobilitazione indetta da Usb e dai sindacati di base per per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, sostenere il progetto ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Israele ha iniziato a occupare la città di Gaza - Nella notte tra lunedì e martedì l’esercito israeliano è entrato via terra nella città di Gaza, con l’obiettivo di conquistarla e occuparla interamente. Secondo ilpost.it