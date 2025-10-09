Gaza c’è la firma di Hamas e di Israele al piano di pace definitivo | telefonata emozionante tra Netanyahu e Trump

La firma, di Hamas e di Israel e, è arrivata alle 15.13 di una giornata storica, in Egitto, sotto la versione finale dell’accordo sulla prima fase del piano Trump per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. L’annuncio è arrivato dalla portavoce dell’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, Tal Heinrich secondo cui l’accordo prevede che il cessate il fuoco entri in vigore 24 ore dopo l’ok del governo e dopo 72 ore inizi il rilascio degli ostaggi. Inoltre, dopo che gli ostaggi israeliani verranno rilasciati da Hamas, l’esercito israeliano manterrà il controllo di circa il 53 per cento della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

