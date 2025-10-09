Gaza ancora 48 ostaggi in mano ad Hamas | ecco i nomi

Sono 48 gli ostaggi, vivi o morti, ancora prigionieri nella Striscia di Gaza a due anni di distanza dal 7 ottobre 2023. Di questi, una ventina si ritiene che possano essere in vita. Per la loro liberazione Hamas chiede la scarcerazione di 1950 detenuti palestinesi, fra cui 250 ergastolani e 1700 arrestati dopo l’inizio della guerra. Questo l’elenco degli ostaggi ancora in vita. Matan Angrest (22 anni, soldato). Gali e Ziv Berman (gemelli di 28 anni rapiti dal kibbutz di Kfar Aza). Elkana Bohbot (36 anni, rapito al Nova Festival). Rom Braslavski (21 anni, rapito al Nova Festival). Nimrod Cohen (20 anni, soldato). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, ancora 48 ostaggi in mano ad Hamas: ecco i nomi

In questa notizia si parla di: gaza - ostaggi

