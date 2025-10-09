Gaza accordo sulla tregua | via alla fase 1 tra scambi di ostaggi e prigionieri

Cdn.ilfaroonline.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaza, 9 ottobre 2025 — Israele e Hamas hanno concordato la prima fase di un’intesa che punta a fermare la guerra a Gaza. Il pacchetto, negoziato negli ultimi giorni a Sharm el-Sheikh con la regia statunitense e la mediazione di Egitto, Qatar e Turchia, prevede cessate il fuoco, rilascio degli ostaggi ancora vivi, scambio di prigionieri e un parziale ritiro delle forze israeliane da porzioni della Striscia. Restano aperti i capitoli su disarmo di Hamas e governance del dopo-guerra. Secondo quanto riportano le tv israeliane, la firma che sancisce la tregua potrebbe arrivare già in mattinata, alle 11 ora italiana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - accordo

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

gaza accordo tregua viaGaza, accordo sulla tregua: via alla “fase 1” tra scambi di ostaggi e prigionieri - Gli ostaggi torneranno a casa all'inizio della prossima settimana, poi l'esercito israeliano si ritirerà gradualmente. Si legge su ilfaroonline.it

gaza accordo tregua viaPatriarca Pizzaballa: accordo a Gaza ‘primo passo’, pensare ‘a come ricostruire’ - In una nota il primate latino di Gerusalemme parla di “primo passo, una prima fase” che rappresenta però u ... asianews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Accordo Tregua Via