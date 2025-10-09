Gaza accordo sulla tregua | via alla fase 1 tra scambi di ostaggi e prigionieri

Gaza, 9 ottobre 2025 — Israele e Hamas hanno concordato la prima fase di un’intesa che punta a fermare la guerra a Gaza. Il pacchetto, negoziato negli ultimi giorni a Sharm el-Sheikh con la regia statunitense e la mediazione di Egitto, Qatar e Turchia, prevede cessate il fuoco, rilascio degli ostaggi ancora vivi, scambio di prigionieri e un parziale ritiro delle forze israeliane da porzioni della Striscia. Restano aperti i capitoli su disarmo di Hamas e governance del dopo-guerra. Secondo quanto riportano le tv israeliane, la firma che sancisce la tregua potrebbe arrivare già in mattinata, alle 11 ora italiana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it