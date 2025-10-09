Gaza accordo sulla prima fase del piano di pace | cessate il fuoco scambio di prigionieri e graduale ritiro delle forze israeliane

Tel Aviv manterrà il controllo del 53% del territorio e gli ostaggi dovrebbero essere rilasciati tra domenica e lunedì. Atteso Trump, che parlerà alla Knesset. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Gaza, accordo sulla prima fase del piano di pace: cessate il fuoco, scambio di prigionieri e graduale ritiro delle forze israeliane

gaza accordo prima faseCosa prevede l’accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c’è nel piano di Trump sugli ostaggi - Donald Trump ha appena annunciato la prima fase del suo piano per Gaza: cessate il fuoco immediato ... Scrive fanpage.it

gaza accordo prima fasePace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Secondo tg24.sky.it

