Gaza accordo sulla prima fase del piano di pace | cessate il fuoco scambio di prigionieri e graduale ritiro delle forze israeliane

Tel Aviv manterrà il controllo del 53% del territorio e gli ostaggi dovrebbero essere rilasciati tra domenica e lunedì. Atteso Trump, che parlerà alla Knesset. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, accordo sulla prima fase del piano di pace: cessate il fuoco, scambio di prigionieri e graduale ritiro delle forze israeliane

In questa notizia si parla di: gaza - accordo

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

Un gruppo di bambini a Gaza esulta per il cessate il fuoco a Gaza: raggiunto un accordo per la prima fase del 'piano Trump'. Nelle immagini che circolano sui social si vedono salti, balli e urla di gioia. #gaza #Palestina - X Vai su X

#Speciale GR1 sull'accordo in #MedioOriente per la prima fase del piano di #pace del presidente USA Trump per la Striscia di #Gaza. Collegamenti, ospiti, interviste, aggiornamenti. In studio Massimo Giraldi Dalle 10.30 alle 11.30. Ascolta su www.raipl - facebook.com Vai su Facebook

Cosa prevede l’accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c’è nel piano di Trump sugli ostaggi - Donald Trump ha appena annunciato la prima fase del suo piano per Gaza: cessate il fuoco immediato ... Scrive fanpage.it

Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Secondo tg24.sky.it