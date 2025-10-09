Gaza accordo raggiunto Israele si prepara al ritiro Tajani | Pronti ad aiutare per unificazione Palestina Salvini | Trump merita Nobel – La diretta

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esercito israeliano ha avviato i preparativi per il ritiro parziale da Gaza. È la prima concreta conseguenza dell’accordo raggiunto nella notte a Sharm el-Sheikh, che sembra aver spalancato le porte a una concreta soluzione di pace nel Medio Oriente. Lo ha fatto sapere l’Idf, che nelle prossime ore provvederà a «modificare rapidamente le linee di schieramento» dell’esercito. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - accordo

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

gaza accordo raggiunto israeleGuerra Israele, raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Oggi la firma. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Scrive tg24.sky.it

gaza accordo raggiunto israeleGaza, cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi: tra Israele e Hamas accordo per la prima fase del piano di pace - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la prima fase di un “piano di pace” a Gaza, che prevede la sospensione delle ostilità nel territorio devastato e ... Si legge su globalist.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Accordo Raggiunto Israele