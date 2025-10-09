Gaza accordo per la tregua Trump | spero in una pace duratura Ostaggi liberi lunedì o martedì

Roma, 10 ottobre 2025 – L’accordo che fa il giro del mondo è una gioia che si propaga sopra due anni di dolore. Una luce di razionalità dentro occhi abituati a troppe lacrime: stop alle armi in tutta Gaza, ostaggi israeliani a casa, prigionieri palestinesi anche. Liberazione entro 72 ore ragionevolmente estese, come preteso da Donald Trump (atteso a Gerusalemme nel week end). L’inventore del sentiero irrituale e alternativo al conflitto asimmetrico tra Israele e Hamas – da mesi fuori controllo anche nelle sue ricadute internazionali – annuncia ai suoi ministri il cessate il fuoco: “Abbiamo messo fine alla guerra, penso che porterà a una pace durevole”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, accordo per la tregua. Trump: spero in una pace duratura. “Ostaggi liberi lunedì o martedì”

