Gaza accordo Israele-Hamas | cosa prevede e cosa sappiamo finora
La svolta su Gaza è arrivata al 734esimo giorno di conflitto. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato "che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace". Ma cosa significa e cosa sappiamo finora? Partiamo da quello che ha scritto The Donald: "Tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura". Secondo Axios, gli ostaggi ancora prigionieri nella Striscia di Gaza saranno liberati "72 ore dopo che il gabinetto di guerra israeliano approverà l'accordo" per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza
Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"
Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel
Secondo funzionari israeliani, citati da Haaretz, l'accordo di cessate il fuoco a Gaza verrà firmato nelle prossime ore: "Le mappe del ritiro sono state aggiornate e Israele si ritirerà da Gaza City e dalla maggior parte delle città tranne Rafah" #ANSA - X Vai su X
La pace a Gaza si avvicina, il Qatar punta a chiudere l'accordo entro venerdì - facebook.com Vai su Facebook
Accordo tra Israele e Hamas su Gaza. Oggi la firma in Egitto. L'annuncio di Trump: "E' un ... - "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Da msn.com
Hamas e Israele hanno firmato l’accordo per la prima fase del piano di pace - Si basa sulla proposta fatta da Trump la settimana scorsa, modificata durante le trattative degli ultimi giorni ... ilpost.it scrive