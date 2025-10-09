Gaza accordo Israele-Hamas | cosa prevede e cosa sappiamo finora

La svolta su Gaza è arrivata al 734esimo giorno di conflitto. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato "che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace". Ma cosa significa e cosa sappiamo finora? Partiamo da quello che ha scritto The Donald: "Tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura". Secondo Axios, gli ostaggi ancora prigionieri nella Striscia di Gaza saranno liberati "72 ore dopo che il gabinetto di guerra israeliano approverà l'accordo" per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

