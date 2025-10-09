Gaza accordo Israele-Hamas | cosa prevede e cosa sappiamo finora

Ilgiornale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La svolta su Gaza è arrivata al 734esimo giorno di conflitto. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato "che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace". Ma cosa significa e cosa sappiamo finora? Partiamo da quello che ha scritto The Donald: "Tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura". Secondo Axios, gli ostaggi ancora prigionieri nella Striscia di Gaza saranno liberati "72 ore dopo che il gabinetto di guerra israeliano approverà l'accordo" per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gaza accordo israele hamas cosa prevede e cosa sappiamo finora

© Ilgiornale.it - Gaza, accordo Israele-Hamas: cosa prevede e cosa sappiamo finora

In questa notizia si parla di: gaza - accordo

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

gaza accordo israele hamasAccordo tra Israele e Hamas su Gaza. Oggi la firma in Egitto. L'annuncio di Trump: "E' un ... - "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Da msn.com

gaza accordo israele hamasHamas e Israele hanno firmato l’accordo per la prima fase del piano di pace - Si basa sulla proposta fatta da Trump la settimana scorsa, modificata durante le trattative degli ultimi giorni ... ilpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Accordo Israele Hamas