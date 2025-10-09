Gaza | accordo Israele-Hamas Annuncio di Trump Firma alle 11 ora italiana Ostaggi presto liberi Parziale ritiro Idf Meloni | Gran notizia

WASHINGTON – L'annuncio di Trump, nella notte di oggi, 9 ottobre 2025, fa esultare il mondo. Hamas e Israele sono d'accordo per la prima fase del piano di pace. Lo ha fatto sapere il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dalla Casa Bianca, senza però fornire molti dettagli sull'intesa. La firma relativa all'accordo raggiunto sulla prima fase del .

