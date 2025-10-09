Gavinana furti in serie | colpi nella notte con i tombini vetrine in frantumi
Firenze, 9 ottobre 2025 - Hanno seminato paura e rabbia nel cuore di Gavinana, usando come ariete un tombino divelto in mezzo ai cantieri della tramvia. In pochi minuti, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno colpito quattro attività, veri punti di riferimento del quartiere: il Caffè Giannotti, la gelateria Caminia e il bar Fuledo, per poi tentare un ultimo colpo in via delle Bande Nere. Il primo bersaglio è stata la gelateria Caminia che però ha resistito all’assalto. “È la seconda volta dal 20 agosto – spiega il titolare Alberto Mannucci –. Mi hanno avvertito stamattina poco dopo le otto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
