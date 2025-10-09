Gavin Friday (c) Barry McCall PARMA – Entra nel vivo la diciannovesima edizione de “Il Rumore del Lutto”, la prima e più importante rassegna di cultura in Death Education in Italia, con un weekend ricco di musica a Parma, da sempre cuore pulsante del festival. Sabato 18 ottobre al Teatro al Parco, nel cuore del Parco Ducale, alle ore 21 arrivano TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD per presentare dal vivo il loro ultimo album Christian & Mauro. Un’opera che intreccia riflessioni sull’universo e sulla condizione umana, in cui il fondatore degli Einstürzende Neubauten ed ex membro dei Bad Seeds di Nick Cave incontra la sensibilità sonora di uno tra i più apprezzati compositori italiani contemporanei dando vita a un concerto immersivo, dove musica, parola e presenza scenica si fondono in un’esperienza intensa e coinvolgente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Gavin Friday alla diciannovesima edizione de “Il Rumore del Lutto”