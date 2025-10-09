L’Argentina deve sbrigarsi: Gattuso chiama Soulé in Nazionale, come Spalletti prima di lui, pronta la maglia numero 10. La rivoluzione azzurra è ufficialmente cominciata. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale, l’Italia cambia pelle e mentalità. Il nuovo commissario tecnico non ha perso tempo: poche parole, tante scelte coraggiose. La prima, senza ombra di dubbio, fa rumore. Matias Soulé, il talento argentino della Roma, sarebbe oò benvenuto nella squadra di Gattuso e indosserebbe la maglia numero dieci. Un segnale forte, quasi un manifesto: l’Italia di Gattuso vuole talento, personalità e fame. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Gattuso chiama Soulé: sarà il nuovo 10 dell’Italia