Gattuso chiama Soulé | sarà il nuovo 10 dell’Italia
L’Argentina deve sbrigarsi: Gattuso chiama Soulé in Nazionale, come Spalletti prima di lui, pronta la maglia numero 10. La rivoluzione azzurra è ufficialmente cominciata. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale, l’Italia cambia pelle e mentalità. Il nuovo commissario tecnico non ha perso tempo: poche parole, tante scelte coraggiose. La prima, senza ombra di dubbio, fa rumore. Matias Soulé, il talento argentino della Roma, sarebbe oò benvenuto nella squadra di Gattuso e indosserebbe la maglia numero dieci. Un segnale forte, quasi un manifesto: l’Italia di Gattuso vuole talento, personalità e fame. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: gattuso - chiama
Convocati Italia, Gattuso ne chiama 28: ci sono 5 nerazzurri
Gattuso sorride, ha un nuovo tassello convocabile ad ottobre | Se continua così lo chiama di sicuro
Cristiano Lupatelli, il portiere con la 10: “Mi chiama Gattuso all’improvviso: vieni in Nazionale”
L’agente di Soulé: «Non è stato convocato dall’Argentina, potrebbe ricevere la chiamata della nazionale italiana» A Gattuso servirebbe un attaccante di qualità per la rincorsa al Mondiale. Lui, invece, non ha mai esordito con la nazionale maggiore argentina. - facebook.com Vai su Facebook
Un 'nuovo Retegui' per l'Italia, Gattuso prova a soffiarlo alla Germania: "Se mi chiama..." #tresoldi #italia #gattuso - X Vai su X
Napoli, Spinazzola, una domanda gli toglie il sorriso: "Basta con questa storia". Ma Gattuso lo chiama in azzurro - Genoa, Leonardo Spinazzola mai avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbe potuto ritornare in Nazionale, al posto di Politano. Segnala sport.virgilio.it
Il dilemma di Gattuso: dieci gol fatti, ma dietro sbandiamo. Ecco cosa farà il ct per uscirne - Ha trasmesso coraggio agli azzurri, deve trovare la formula per proteggere e sistemare una difesa horror. Secondo corrieredellosport.it