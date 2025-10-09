Gasolio di contrabbando sequestri dei finanzieri nel Napoletano
Tempo di lettura: 2 minuti Due automezzi e oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando sequestrati e due persone denunciate: è il bilancio di una serie di controlli eseguiti dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli nell’ambito di attività finalizzate al contrasto dei traffici illeciti sul territorio. Le fiamme gialle hanno sequestrato, a Marigliano, in provincia di Napoli, due automezzi, oltre 56mila litri di gasolio per autotrazione di contrabbando e una cisterna e denunciato due persone per ricettazione e violazione alla normativa sulle accise. I militari del Gruppo di Nola hanno individuato e sottoposto a controllo un’auto-articolato telonato con targa romena all’interno di un’area di parcheggio privata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: gasolio - contrabbando
Sequestrati oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando a Marigliano: due denunce
Marigliano, sequestrati 56mila litri di gasolio di contrabbando: due denunciati
SEQUESTRATO CAMION CON 26 MILA LITRI DI OLIO LUBRIFICANTE DI CONTRABBANDO UDINA. Sequestro da parte delle fiamme gialle di Palmanova: 26mila litri di olio idraulico sono stati intercettati nell’area di servizio autostradale di Gonars Nord. Il ca - facebook.com Vai su Facebook
Gasolio di contrabbando, sequestri dei finanzieri nel Napoletano - Due automezzi e oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando sequestrati e due persone denunciate: è il bilancio di una serie di controlli eseguiti dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli ne ... Da ansa.it
Trovati con quasi 60mila litri di gasolio di contrabbando. Due denunciati - Sequestrati i due automezzi che trasportavano il carburante ... Scrive rainews.it