gasolio di contrabbando sequestri dei finanzieri nel napoletano

Due automezzi e oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando sequestrati e due persone denunciate: è il bilancio di una serie di controlli eseguiti dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli nell'ambito di attività finalizzate al contrasto dei traffici illeciti sul territorio. Le fiamme gialle hanno sequestrato, a Marigliano, in provincia di Napoli, due automezzi, oltre 56mila litri di gasolio per autotrazione di contrabbando e una cisterna e denunciato due persone per ricettazione e violazione alla normativa sulle accise. I militari del Gruppo di Nola hanno individuato e sottoposto a controllo un'auto-articolato telonato con targa romena all'interno di un'area di parcheggio privata.

