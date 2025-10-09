Gasolio di contrabbando sequestri dei finanzieri nel Napoletano

Tempo di lettura: 2 minuti Due automezzi e oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando sequestrati e due persone denunciate: è il bilancio di una serie di controlli eseguiti dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli nell’ambito di attività finalizzate al contrasto dei traffici illeciti sul territorio. Le fiamme gialle hanno sequestrato, a Marigliano, in provincia di Napoli, due automezzi, oltre 56mila litri di gasolio per autotrazione di contrabbando e una cisterna e denunciato due persone per ricettazione e violazione alla normativa sulle accise. I militari del Gruppo di Nola hanno individuato e sottoposto a controllo un’auto-articolato telonato con targa romena all’interno di un’area di parcheggio privata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

