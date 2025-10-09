Garlasco pm milanese perquisito nell’inchiesta su Mario Venditti

Lettera43.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono gli sviluppi dell’inchiesta Clean 2, condotta dalla Procura di Brescia sulle spese dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, accusato di corruzione per presunti pagamenti ricevuti in cambio dell’archiviazione di Andrea Sempio, coinvolto nel caso del delitto di Chiara Poggi. Su disposizione dei magistrati bresciani, la guardia di finanza ha effettuato una perquisizione e acquisito documenti nell’abitazione e nell’ufficio milanese del pubblico ministero Pietro Paolo Mazza, che all’epoca dei fatti lavorava nella stessa Procura di Pavia diretta da Venditti. Gli investigatori stanno esaminando eventuali spese anomale relative a ristoranti, scommesse ippiche e automobili di lusso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

garlasco pm milanese perquisito nell8217inchiesta su mario venditti

© Lettera43.it - Garlasco, pm milanese perquisito nell’inchiesta su Mario Venditti

In questa notizia si parla di: garlasco - milanese

garlasco pm milanese perquisitoDelitto Garlasco, perquisito l’ufficio del pm di Milano Pietro Paolo Mazza - La Procura di Brescia ha disposto la perquisizione del pm di Milano, Pietro Paolo Mazza, ex magistrato a Pavia mentre la Procura era guidata da Mario ... Come scrive lapresse.it

Perquisito il pm milanese Pietro Paolo Mazza: era magistrato a Pavia durante il delitto di Garlasco - Dopo il caso dell'ex procuratore Mario Venditti, un altro accertamento giudiziario scuote la magistratura lombarda e pone nuovi interrogativi sulle indagini svolte per l'omicidio di Chiara Poggi ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Pm Milanese Perquisito