Garlasco pm milanese perquisito nell’inchiesta su Mario Venditti

Proseguono gli sviluppi dell’inchiesta Clean 2, condotta dalla Procura di Brescia sulle spese dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, accusato di corruzione per presunti pagamenti ricevuti in cambio dell’archiviazione di Andrea Sempio, coinvolto nel caso del delitto di Chiara Poggi. Su disposizione dei magistrati bresciani, la guardia di finanza ha effettuato una perquisizione e acquisito documenti nell’abitazione e nell’ufficio milanese del pubblico ministero Pietro Paolo Mazza, che all’epoca dei fatti lavorava nella stessa Procura di Pavia diretta da Venditti. Gli investigatori stanno esaminando eventuali spese anomale relative a ristoranti, scommesse ippiche e automobili di lusso. 🔗 Leggi su Lettera43.it
