Garlasco perquisito il pm di Milano nell' inchiesta su Venditti
Articolo in aggiornamento La Procura di Brescia ha disposto la perquisizione del pm di Milano, Pietro Paolo Mazza, ex magistrato a Pavia mentre la Procura era guidata da Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari anche con riferimento alla archiviazione del 2017 del fascicolo a carico di Andrea Sempio. La Guardia di Finanza di Brescia sta acquisendo documentazione nell'ufficio di Mazza su delega della pm Claudia Moregola, presente durante l'attività investigativa, e del Procuratore di Brescia, Francesco Prete. Secondo l'Ansa, i finanzieri starebbero cercando materiale su spese sostenute per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: garlasco - perquisito
Delitto Garlasco, perquisito l’ufficio del pm di Milano Pietro Paolo Mazza
Garlasco, pm milanese perquisito nell’inchiesta su Mario Venditti
Giornata cruciale per il caso di Garlasco: gli uomini della guardia di finanza di Brescia e Pavia hanno perquisito la casa dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in corso Garibaldi a Pavia e quelle dei genitori di Andrea Sempio in via Canova a Garlasco. Per - facebook.com Vai su Facebook
Giornata cruciale per il caso di Garlasco: gli uomini della guardia di finanza di Brescia e Pavia hanno perquisito la casa dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in corso Garibaldi a Pavia e quelle dei genitori di Andrea Sempio in via Canova a Garl… https://if - X Vai su X
Delitto Garlasco, perquisito l’ufficio del pm di Milano Pietro Paolo Mazza - La Procura di Brescia ha disposto la perquisizione del pm di Milano, Pietro Paolo Mazza, ex magistrato a Pavia mentre la Procura era guidata da Mario ... msn.com scrive
Inchiesta sulle spese dell'ex procuratore di Pavia, perquisito pm di Milano - Nell'ambito dell'inchiesta 'Clean 2' sulle spese sostenute dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti - Scrive ansa.it