Garlasco perquisito il pm di Milano nell' inchiesta su Venditti

9 ott 2025

Articolo in aggiornamento La Procura di Brescia ha disposto la perquisizione del pm di Milano, Pietro Paolo Mazza, ex magistrato a Pavia mentre la Procura era guidata da Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari anche con riferimento alla archiviazione del 2017 del fascicolo a carico di Andrea Sempio. La Guardia di Finanza di Brescia sta acquisendo documentazione nell'ufficio di Mazza su delega della pm Claudia Moregola, presente durante l'attività investigativa, e del Procuratore di Brescia, Francesco Prete. Secondo l'Ansa, i finanzieri starebbero cercando materiale su spese sostenute per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

