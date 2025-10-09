Garlasco perché l’avvocato dei Poggi ha querelato la madre di Sempio | C'era già stata una fuga di notizie
L'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, ha querelato Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. La donna in una intervista avrebbe risposto a una domanda sugli atti che Tizzoni avrebbe all'epoca delle prime indagini passato ai legali di Sempio, suscitando il dubbio che non sapeva se i documenti erano stati dati "a pagamento o gratis". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Garlasco, avvocato Sempio indagato per diffamazione: perché e da chi è stato querelato
Garlasco, la nuova pista: perché Sempio non è stato arrestato? E i Poggi reagiscono così? Le gemelle Cappa verranno risentite? Le prove contro Venditti? Domande e risposte
Garlasco, tutte le analisi in corso sul delitto di Chiara Poggi: a fine anno i primi risultati. Cosa sappiamo e quando la procura scoprirà le sue carte - Con la consulenza sulla Bpa, la «Bloodstain pattern analysis», si completa un altro mattoncino nelle nuove indagini della procura di Pavia sul caso Garlasco. Si legge su milano.corriere.it
Garlasco, una nuova impronta può stravolgere il delitto di Chiara Poggi. Cosa spunta a Quarto Grado - Si tratta della traccia, contrassegnata con il numero 5, che si trova sul pavimento alla base delle scale che ... Riporta iltempo.it