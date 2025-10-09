Garlasco perché l’avvocato dei Poggi ha querelato la madre di Sempio | C'era già stata una fuga di notizie

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, ha querelato Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. La donna in una intervista avrebbe risposto a una domanda sugli atti che Tizzoni avrebbe all'epoca delle prime indagini passato ai legali di Sempio, suscitando il dubbio che non sapeva se i documenti erano stati dati "a pagamento o gratis". 🔗 Leggi su Fanpage.it

