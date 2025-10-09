Garlasco Lovati sulla fiction proposta da Corona | Mi ha detto che i Ferragnez non sono più di moda ma noi sì

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio, a Fanpage.it spiega nel dettaglio cosa gli ha proposto Fabrizio Corona incontrato a mezzanotte: "Una fiction con me protagonista, perché mi aveva detto che ormai Chiara Ferragni e Fedez non vanno più di moda ma noi avvocati sì". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garlasco - lovati

