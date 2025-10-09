Un’intervista di troppo, parole uscite di bocca «a furia di bere» e un caso giudiziario che già da anni è un terreno minato. Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nell’ultima inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, è finito sotto i riflettori per ragioni che nulla hanno a che fare con le strategie processuali. Nel mirino, questa volta, non ci sono carte o indagini ma dichiarazioni rilasciate davanti alle telecamere a Fabrizio Corona, parole che hanno fatto sobbalzare la Procura di Pavia e acceso l’attenzione dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Le frasi contestate. Lovati aveva lasciato intendere che la riapertura del caso fosse frutto della volontà del procuratore aggiunto Stefano Civardi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, Lovati nei guai: l’Ordine valuta sanzioni per le frasi choc pronunciate dall’avvocato di Sempio