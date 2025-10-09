Garlasco Lovati nei guai | l’Ordine valuta sanzioni per le frasi choc pronunciate dall’avvocato di Sempio

Panorama.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’intervista di troppo, parole uscite di bocca «a furia di bere» e un caso giudiziario che già da anni è un terreno minato. Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nell’ultima inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, è finito sotto i riflettori per ragioni che nulla hanno a che fare con le strategie processuali. Nel mirino, questa volta, non ci sono carte o indagini ma dichiarazioni rilasciate davanti alle telecamere a Fabrizio Corona, parole che hanno fatto sobbalzare la Procura di Pavia e acceso l’attenzione dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Le frasi contestate. Lovati aveva lasciato intendere che la riapertura del caso fosse frutto della volontà del procuratore aggiunto Stefano Civardi. 🔗 Leggi su Panorama.it

garlasco lovati nei guai l8217ordine valuta sanzioni per le frasi choc pronunciate dall8217avvocato di sempio

© Panorama.it - Garlasco, Lovati nei guai: l’Ordine valuta sanzioni per le frasi choc pronunciate dall’avvocato di Sempio

In questa notizia si parla di: garlasco - lovati

Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Garlasco, bufera su Lovati dopo l’intervista choc a Fabrizio Corona e le insinuazioni su Napoleone. La Procura di Pavia: “Parole prive di fondamento”

Delitto di Garlasco, la teoria di Massimo Lovati sulla morte di Chiara Poggi e il mistero di Vigevano

garlasco lovati guai l8217ordineGarlasco, l'avvocato Lovati nei guai per l'intervista a Corona: «Ho bevuto troppo e non so che cosa ho detto» - L'Ordine lo vuole processare, la Procura di Pavia lo ha indagato ... Si legge su lasicilia.it

garlasco lovati guai l8217ordineGarlasco, la Procura di Pavia contro Massimo Lovati dopo l'intervista di Fabrizio Corona: "Affermazioni false" - Caso Garlasco, bufera su Massimo Lovati: la Procura di Pavia smentisce le sue parole a Fabrizio Corona e gli avvocati Giarda lo accusano di diffamazione ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Lovati Guai L8217ordine