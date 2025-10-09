Garlasco l’intercettazione del padre di Sempio e quei 40mila in movimento | Dobbiamo pagare quei signori lì Portiamo i soldi all’avvocato

Pavia – L’intercettazione è vecchia, del 8 febbraio 2017, ma getta nuova luce sull’inchiesta di oggi. La voce è di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul caso di Garlasco. “Adesso bisogna che troviamo la formula di pagare quei signori lì ”, si sente dire nella registrazione. “Chi?”, risponde la madre di Sempio. E ancora il padre: “Eh portare i soldi all’avvocato visto che escono.”. A quel punto interviene Andrea: “Vado a prenderli io vediamo”. Il pizzino di Garlasco, parla il papà di Andrea Sempio: “L’ho scritto io, 20 o 30 euro per le marche da bollo o per gli avvocati” Il discorso è rilevante nell’inchiesta che oggi vede indagato per corruzione in atti giudiziari l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti: l’ipotesi è che abbia preso soldi per chiedere di archiviare la posizione di Andrea Sempio quando, nel 2017, era indagato nell’ambito dell’omicidio Poggi alla fine della quale venne accusato Alberto Stasi, che sarà poi condannato in via definitiva per l’omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

