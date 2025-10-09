Garlasco il carabiniere arrestato | Il pm va in pensione e forse lo uccido

In un’intercettazione choc il maresciallo Antonio Scoppetta parla del procuratore Fabio Napoleone: «Tra due anni è ai giardinetti. Ho così tanta rabbia che mi metto una felpa col cappuccio e lo vado a cercare». 🔗 Leggi su Laverita.info

