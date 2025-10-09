Garlasco il carabiniere arrestato | Il pm va in pensione e forse lo uccido
In un’intercettazione choc il maresciallo Antonio Scoppetta parla del procuratore Fabio Napoleone: «Tra due anni è ai giardinetti. Ho così tanta rabbia che mi metto una felpa col cappuccio e lo vado a cercare». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: garlasco - carabiniere
"Sì, pronto?", "Sono il carabiniere". Spunta l'intercettazione esclusiva su Garlasco
Garlasco, l'audio delle telefonate intercettate tra Andrea Sempio e il carabiniere Spoto
Garlasco, il carabiniere Silvio Sapone: «Andrea Sempio? L'ho visto due volte, mai avuto contatti con lui né con i genitori»
Delitto di #Garlasco: Silvio Sapone, il carabiniere in congedo che venerdì scorso ha subito la perquisizione della sua abitazione, nega di aver avuto contatti con #AndreaSempio - X Vai su X
“Se un carabiniere inquina la scena va detto e scritto” L’avvocato De Rensis sulla scena del crimine di #Garlasco #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, il mistero dei suicidi/ L’ex Carabiniere: “Non c’era nessun collegamento con Chiara Poggi” - Garlasco, a Storie Italiane il mistro dei suicidi: secondo un'ex carabiniere non c'è nessun collegamento con l'omicidio di Chiara Poggi ... Riporta ilsussidiario.net
Indagine per corruzione a Garlasco, parla un carabiniere - Silvio Sapone è uno dei due carabinieri perquisiti, ma non indagati, dai Pm di Brescia. Come scrive msn.com