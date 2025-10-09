Garlasco bufera su Lovati dopo l’intervista choc a Fabrizio Corona e le insinuazioni su Napoleone La Procura di Pavia | Parole prive di fondamento

Garlasco (Pavia), 9 ottobre 2025 – Tutti contro l’avvocato Massimo Lovati. Il legale che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, ha inanellato una serie di repliche e smentite da più colleghi e pure dalla Procura, con anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia che sta valutando eventuali richiami. Sempio e le carte non sequestrate: l’appunto “118 stesa in fondo scala Stasi”, la nota “1) chiamate vs fisso Poggi” e il memoriale della Bozzola Per diversi passaggi di un’unica esternazione, resa pubblica sul canale YouTube ’Falsissimo’ di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

