Garisenda | la rotazione inattesa che scompiglia i piani

Bolognatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori preparatori per la messa in sicurezza della Garisenda, in vista dell'arrivo dei tralicci utilizzati anche per la torre di Pisa, hanno innescato un movimento inatteso: i sistemi di controllo hanno rilevato una rotazione della torre verso via Zamboni che si è rivelata più accentuata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

