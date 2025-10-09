Gandhi no Kissinger sì | le strane storie sull' assegnazione del Nobel per la Pace in attesa del premio 2025

Vanityfair.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump lo vorrebbe moltissimo, ma non è detto che chi ci spera o chi è dato favorito dai bookmakers ottenga il premio assegnato a Oslo, non sempre andato a campioni assoluti di pace. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

gandhi no kissinger s236 le strane storie sull assegnazione del nobel per la pace in attesa del premio 2025

© Vanityfair.it - Gandhi no, Kissinger sì: le strane storie sull'assegnazione del Nobel per la Pace, in attesa del premio 2025

In questa notizia si parla di: gandhi - kissinger

gandhi no kissinger s236Gandhi no, Kissinger sì: le strane storie sull'assegnazione del premio Nobel per la Pace - Donald Trump lo vorrebbe moltissimo, ma non è detto che chi ci spera o chi è dato favorito dai bookmakers ottenga il premio assegnato a Oslo, non sempre andato a campioni assoluti di pace ... Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Gandhi No Kissinger S236