Gambero Rosso premia | La pizza di Rebe

Un altro riconoscimento per la ristorazione pratese: La Pizza di Rebe di via Soffici ha ottenuto i Due Spicchi del Gambero Rosso, conferma del livello di eccellenza raggiunto dal locale e dal suo fondatore, Cristiano Diodato, artigiano della lievitazione. Dopo un inizio dietro il bancone di un bar e un’esperienza in pasticceria, Diodato ha trascorso quindici anni nel settore tessile prima di tornare alla sua vera passione. Un corso di pizzeria ha segnato la svolta: da lì è nato un progetto che, partendo da una semplice pizza al taglio, è diventato negli anni una pizzeria di riferimento, riconosciuta per identità, cura e qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
