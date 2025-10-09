Galliera l' allarme degli ambientalisti | Abbattono il bosco per allargare la discarica
Ambientalisti in allarme a Galliera, nella bassa bolognese, perché il progetto di ampliamento della discarica previsto da Herambiente prevederebbe l'abbattimento di 12 ettari di bosco. A sostenerlo è la Lac, la Lega per l'abolizione della caccia, nella lettera inviata al sindaco Stefano Zanni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
