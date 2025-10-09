Galliera l' allarme degli ambientalisti | Abbattono il bosco per allargare la discarica

Bolognatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ambientalisti in allarme a Galliera, nella bassa bolognese, perché il progetto di ampliamento della discarica previsto da Herambiente prevederebbe l'abbattimento di 12 ettari di bosco. A sostenerlo è la Lac, la Lega per l'abolizione della caccia, nella lettera inviata al sindaco Stefano Zanni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: galliera - allarme

L’ospedale Galliera resta pubblico: via libera da Roma dopo le contestazioni - L'ospedale potrà essere considerato pubblico e quindi potrà continuare a essere finanziato dal fondo sanitario regionale come le cinque Asl, il San Martino e ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Galliera Allarme Ambientalisti Abbattono