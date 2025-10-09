GAL giunta alla conclusione l’attività CREA MED – Dieta Mediterranea e Resilienza rurale

Dopo la conclusione del progetto VoT – Villaggi della Tradizione, che si è tenuta martedì 7 ottobre nella sede del GAL, è arrivata a conclusione nella mattinata di ieri, mercoledì 8 ottobre, la lunga attività del “CREA MED – Dieta Mediterranea e Resilienza rurale”, con la presentazione finale di un report che ha raccontato le fasi salienti del progetto. Il progetto CREA MED, in questi tre anni, ha visto protagonisti i ragazzi dei dieci Istituti scolastici del territorio, articolatosi con circa trenta incontri seminariali e la collaborazione delle Amministrazioni locali, dell’ ASL di Salerno, dell’ Università di Salerno – con i Dipartimenti di Medicina e Farmacia – e di professionisti del territorio che hanno supportato e reso possibile la realizzazione del progetto. 🔗 Leggi su Zon.it

