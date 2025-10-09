Furto in farmacia saracinesca tranciata con un flex

Salernotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda di ladri ha rubato diverse migliaia di euro da una farmacia ad Angri, due notti fa, in via D'Anna. I malviventi avrebbero usato un flex per tagliare la saracinesca, per poi entrare all'interno dell'attività.Il furtoI danni sono in corso di quantificazione. La farmacia aveva aperto da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it





