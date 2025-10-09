Furto in aeroporto a Singapore tre mesi di sospensione per le nuotatrici pugliesi Pilato e Tarantino

Baritoday.it | 9 ott 2025

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, nuotatrici pugliesi della Nazionale Italiana, sono state sospese per tre mesi nell'ambito di un procedimento disciplinare su un furto avvenuto ad agosto scorso in un duty free dell'aeroporto di Singapore, mentre erano di ritorno in Italia dopo alcuni giorni di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Furto all’aeroporto di Fiumicino, 4 borseggiatori incastrati dalle telecamere

Pilato e Tarantino fermate per furto all'aeroporto di Singapore. Libere dopo l'intervento di Tajani

Pilato e Tarantino fermate per furto all'aeroporto di Singapore. Le due nuotatrici azzurre libere dopo l'intervento della Farnesina

furto aeroporto singapore treNuoto, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dopo il furto a Singapore - Tre mesi di sospensione da tutte le attività federali: è la decisione della Procura della Federnuoto dopo i fatti che quest'estate hanno visto coinvolte le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara ... Secondo msn.com

furto aeroporto singapore treFurto a Singapore, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 90 giorni dalla federazione - Le due nuotatrici, fermate lo scorso 14 agosto in aeroporto dalle autorità locali, non potranno partecipare agli Europei in vasca corta del prossimo dicembre ... today.it scrive

