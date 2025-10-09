Reggio Emilia, 9 ottobre 2025 – Con una grossa mattonella ha sfondato la vetrata d’ingresso del negozio ‘Reggio Sport’ di viale Piave, lungo la circonvallazione, per poi entrare, ‘scollegare’ il registratore di cassa e portarselo via. Un bottino da circa 200 euro, ossia i contanti del fondocassa. Il furto con spaccata è avvenuto questa notte, intorno alle 3,30. “È scattato l’allarme – racconta il titolare Davide Mozzini, 38 anni – Mi sono precipitato, ma per terra c’erano solo i cocci. E dire che era un vetro anti-sfondamento, vuol dire che ha colpito con grande forza”. L’esercente ha chiamato poi i carabinieri che hanno subito avviato le indagini e la caccia all’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto con spaccata a ‘Reggio Sport’, la rabbia del titolare: “Sto pensando di chiudere”