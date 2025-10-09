Furto all’interno di un supermercato | arrestato un trentenne

Anteprima24.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Benevento ha arrestato un trentenne straniero perché gravemente indiziato di furto aggravato allinterno di un supermercato cittadino e lo ha deferito per il reato di ricettazione. L’attività effettuata da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico scaturisce da una telefonata al numero di emergenza 113, nel corso della quale veniva segnalato un soggetto aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del supermercato. I poliziotti, giunti sul posto in breve tempo, intercettavano l’uomo nel parcheggio dell’esercizio commerciale ove procedevano a perquisizione personale a seguito della quale venivano rinvenuti numerosi prodotti per l’estetica e l’igiene personale, occultati al di sotto degli indumenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

furto all8217interno di un supermercato arrestato un trentenne

© Anteprima24.it - Furto all’interno di un supermercato: arrestato un trentenne

In questa notizia si parla di: furto - interno

Tenta furto alla Lupin: passa per i tetti e si cala all'interno, in fuga per le sirene

Valmontone, arrestate una madre e due figlie per furto all'interno dell'outlet

furto all8217interno supermercato arrestatoLadro seriale di nuovo in manette. Sorpreso a rubare al supermercato. Terzo arresto in quattro giorni - È stato catturato venerdì a Cento, sabato a Ferrara e lunedì ancora nella città del Guercino. Secondo msn.com

furto all8217interno supermercato arrestatoLucca, ladro al supermercato ruba vino e caffè per 220 euro: 37enne arrestato - Lucca, 8 ottobre 2025 – Aveva cercato di superare le casse di un supermercato a Lucca senza pagare merce di vario genere, per un valore di 220 euro. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Furto All8217interno Supermercato Arrestato