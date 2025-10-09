Furto all’interno di un supermercato | arrestato un trentenne

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Benevento ha arrestato un trentenne straniero perché gravemente indiziato di furto aggravato all’interno di un supermercato cittadino e lo ha deferito per il reato di ricettazione. L’attività effettuata da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico scaturisce da una telefonata al numero di emergenza 113, nel corso della quale veniva segnalato un soggetto aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del supermercato. I poliziotti, giunti sul posto in breve tempo, intercettavano l’uomo nel parcheggio dell’esercizio commerciale ove procedevano a perquisizione personale a seguito della quale venivano rinvenuti numerosi prodotti per l’estetica e l’igiene personale, occultati al di sotto degli indumenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

