Furto al Grand hotel delle Terme | portati via accappatoi e tovaglie le stoviglie sono rimaste accatastate
Non è andata come avevano progettato. Le stoviglie raccattate nelle cucine del Grand hotel delle Terme non sono riusciti a portarle via. Sono state ritrovate prima che i ladri riuscissero a caricarle su un'autovettura, o qualunque altro mezzo. Mancano però accappatoi e tovaglie, questi sarebbero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
