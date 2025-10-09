Furto aggravato e continuato | arrestato dopo aver tentato di forzare le saracinesche di un’edicola e di un chioschetto

Castel Bolognese (Ravenna), 9 ottobre 2025. ‘Furto aggravato continuato’. Stiamo parlando del reato che nella tarda serata di ieri è costato l’arresto, da parte dei Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese, ad un italiano di origini brasiliane (già conosciuto dai militari del luogo per i suoi trascorsi giudiziari) che ha tentato di forzare le saracinesche d i due esercizi commercial i situati nel centro cittadino. Con l'ausilio di un martello e di uno scalpello, l'uomo ha tentato di forzare la saracinesca di una piccola edicola vicina alla stazione dei treni, per poi scassinare, con le medesime modalità, l’ingresso di un adiacente chiosco adibito alla vendita di prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

