Furto a Singapore | le nuotatrici Pilato e Tarantino sospese 90 giorni

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna. Questa la decisione dalla procura della Federnuoto dopo l’inchiesta sulle atlete per il furto all’aeroporto di Singapore, dove le dirette interessate hanno anche ammesso le loro responsabilità. La Federnuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti. Il furto a Singapore e lo scaricabarile. Le azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino furono fermate all’aeroporto di Singapore per furto di prodotti cosmetici nel duty-free, avvenuto il 14 agosto scorso. 🔗 Leggi su Open.online