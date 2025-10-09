Furti di bici a Sapri | denunciati i responsabili
In azione, la Polizia Ferroviaria di Sapri: è stato individuato il responsabile del furto di una bici avvenuto ad agosto. Denunciato, infatti, un 21enne marocchino senza fissa dimora. Inoltre, è stato denunciato un 40enne con precedenti per il furto di un'altra bici elettrica, messo a segno a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: furti - bici
Acciai Speciali Terni, la segnalazione: “Continui furti di bici e monopattini. Il parcheggio è diventato un market per ladri”
Acciai Speciali Terni, la segnalazione: “Continui furti di bici e monopattini. Il parcheggio è diventato un market per ladri”
Raffica di furti. Il ladro di bici finisce nella rete
I due episodi si inseriscono in una serie di furti di biciclette che negli ultimi mesi hanno destato preoccupazione nella zona - facebook.com Vai su Facebook
Ladri di biciclette scoperti e denunciati a Sapri dalla Polizia Ferroviaria - Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Sapri, diretti dal Sostituto Commissario Carmine Nicodemo, hanno scoperto il responsabile del furto di una bici avvenuto ad agosto: si tratta di un 21enne ... Come scrive ondanews.it
Sapri, ladri di biciclette: individuati e denunciati i due responsabili - Gli agenti della Polizia ferroviaria sono riusciti anche ad incastrare un 40enne del Golfo di Policastro, già pregiudicato, per il furto di una bicicletta elettrica avvenuto a Sapri lo scorso 29 ... Scrive infocilento.it