Il tennista russo Daniil Medvedev è protagonista di una vera e propria battaglia contro l'americano Tien all'Atp di Shanghai. Le condizioni metereologiche proibitive, che già hanno costretto al ritiro molti atleti come anche Jannik Sinner, rendono ancora più duro un match giocato punto a punto fino al terzo set. Alla fine, dopo rabbia e crampi, il russo riesce ad aggiudicarsi la partita per 7-6 6-7 6-4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Furia Medvedev a Shangai: ancora crampi per il russo