Furia Medvedev a Shangai | ancora crampi per il russo
Il tennista russo Daniil Medvedev è protagonista di una vera e propria battaglia contro l'americano Tien all'Atp di Shanghai. Le condizioni metereologiche proibitive, che già hanno costretto al ritiro molti atleti come anche Jannik Sinner, rendono ancora più duro un match giocato punto a punto fino al terzo set. Alla fine, dopo rabbia e crampi, il russo riesce ad aggiudicarsi la partita per 7-6 6-7 6-4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: furia - medvedev
Us Open, furia choc di Medvedev sul match point: fotografo in campo, poi 6 minuti di follia contro l'arbitro
Da morir dal ridere! Zelensky la spara grossa minacciando di colpire il Cremlino, l'ex presidente Medvedev gli risponde chiamandolo col suo vero no... - facebook.com Vai su Facebook
Furia Medvedev a Shangai: ancora crampi per il russo - Il tennista russo Daniil Medvedev è protagonista di una vera e propria battaglia contro l'americano Tien all'Atp di Shanghai. msn.com scrive