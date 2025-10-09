Furgone fuori strada soccorsi sul posto

Un furgone camperizzato è uscito di strada nel primo pomeriggio di oggi in Casentino. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena e il personale sanitario attivato dalla centrale 118 dell'Asl Toscana Sud Est. L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale 70, nel comune di Poppi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

