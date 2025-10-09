Fuori uso il Postamat a Frasso le recriminazioni del sindaco

Fremondoweb.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Postamat del paese è fuori servizio da oltre dieci giorni, e Pasquale Viscusi, il sindaco di Frasso, alza la voce. Un disservizio simile, infatti, arreca notevoli disagi agli utenti, che sono costretti a recarsi a prelevare contanti solo negli . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

fuori uso il postamat a frasso le recriminazioni del sindaco

© Fremondoweb.com - Fuori uso il Postamat a Frasso, le recriminazioni del sindaco

In questa notizia si parla di: fuori - postamat

Postamat fuori servizio da 10 giorni: il sindaco di Frasso Viscusi scrive al direttore della filiale

Frasso Telesino, ATM fuori servizio da oltre 10 giorni: il sindaco sollecita intervento e si oppone alla chiusura serale del Postamat - Da oltre dieci giorni il Postamat di Frasso Telesino è fuori uso, causando notevoli disagi alla popolazione locale. ntr24.tv scrive

Colpito da un fulmine. Postamat fuori uso - Come si vede anche le Poste italiane di San Gimignano vanno in tilt per fortuna ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Fuori Uso Postamat Frasso