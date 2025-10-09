Fuggì coi figli nei boschi per 4 anni | i genitori dopo la sua morte | Dispiaciuti per il dolore causato

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I genitori di Tom Phillips, l’uomo neozelandese che visse in fuga per quasi quattro anni con i suoi tre figli, hanno chiesto pubblicamente scusa dopo la sua morte in una sparatoria con la polizia: "Siamo profondamente dispiaciuti per tutto il dolore causato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fugg - figli

fugg236 figli boschi 4Fuggì coi figli nei boschi per 4 anni: i genitori dopo la sua morte: “Dispiaciuti per il dolore causato” - I genitori di Tom Phillips, l’uomo neozelandese che visse in fuga per quasi quattro anni con i suoi tre figli, hanno chiesto pubblicamente scusa dopo ... Si legge su fanpage.it

In fuga nei boschi coi figli piccoli per 4 anni, le foto del nascondiglio del papà prima di essere ucciso - “Non era un eroe, era una padre non aveva alcun riguardo per la sicurezza di quei bambini, un sospettato che in precedenti occasioni aveva coinvolto la sua famiglia in reati violenti e pericolosi” ha ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fugg236 Figli Boschi 4