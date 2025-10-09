Fuggì coi figli nei boschi per 4 anni | i genitori dopo la sua morte | Dispiaciuti per il dolore causato

I genitori di Tom Phillips, l’uomo neozelandese che visse in fuga per quasi quattro anni con i suoi tre figli, hanno chiesto pubblicamente scusa dopo la sua morte in una sparatoria con la polizia: "Siamo profondamente dispiaciuti per tutto il dolore causato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fugg - figli

Sottrae il figlio e fugge in Romania, arrestata latitante: deve scontare una condanna per sfruttamento della prostituzione https://ift.tt/zBsn39H https://ift.tt/UGDTm0q - X Vai su X

Paupisi, uccide la moglie e fugge con i figli: in manette Leggi tutto: - facebook.com Vai su Facebook

Fuggì coi figli nei boschi per 4 anni: i genitori dopo la sua morte: “Dispiaciuti per il dolore causato” - I genitori di Tom Phillips, l’uomo neozelandese che visse in fuga per quasi quattro anni con i suoi tre figli, hanno chiesto pubblicamente scusa dopo ... Si legge su fanpage.it

In fuga nei boschi coi figli piccoli per 4 anni, le foto del nascondiglio del papà prima di essere ucciso - “Non era un eroe, era una padre non aveva alcun riguardo per la sicurezza di quei bambini, un sospettato che in precedenti occasioni aveva coinvolto la sua famiglia in reati violenti e pericolosi” ha ... Segnala fanpage.it