Fugge dai carabinieri 21enne si butta nel fiume e muore annegato nella Bergamasca

Alla vista dei carabinieri, si è dato alla fuga a piedi e ha raggiunto il fiume Oglio dove si è buttato in acqua ed è morto annegato. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio quando il giovane, marocchino di 21 anni, in centro a Cividate al Piano (Bergamo) avrebbe visto una pattuglia dei carabinieri e, temendo un controllo, si sarebbe messo a correre verso il fiume. Non immaginando che la corrente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fugge dai carabinieri, 21enne si butta nel fiume e muore annegato nella Bergamasca

