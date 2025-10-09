fuga di gas cambia la circolazione lavori anche la notte

Gravi disagi ieri pomeriggio, previsti anche stamani, per la chiusura a San Gimignano della Sp1 al traffico veicolare e pedonale per la fuga di gas che si è verificata in via Martiri di Citerna. E’ arrivata sul posto anche la ditta specializzata per intervenire sulla perdita. Il sindaco Andrea Marrucci ha invitato ad usare la circonvallazione: via di Fugnano era transitabile e da lì si poteva riprendere la Sp1. La stessa Provinciale era transitabile fino al bivio con via Livio Levanti. Sul posto si sono portati subito i vigili del fuoco dalla provincia di Firenze perché quelli del distaccamento di Poggibonsi erano impegnati, guarda caso, proprio nel territorio fiorentino, al confine fra le due province. 🔗 Leggi su Lanazione.it

