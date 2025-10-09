Fu garante di un mutuo da oltre 2 milioni subendo un' esecuzione forzata con la cessione del credito | vince in tribunale
Aveva fatto da garante per un mutuo ipotecario, in favore di un’impresa, di oltre 2milioni e 300mila euro, ma al mancato pagamento è a lui che la società cui in blocco il credito era stato ceduto dalla banca, si è visto pignorare i beni a seguito di un atto di precetto. E’ successo nel 2018. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
