Fu garante di un mutuo da oltre 2 milioni subendo un' esecuzione forzata con la cessione del credito | vince in tribunale

Aveva fatto da garante per un mutuo ipotecario, in favore di un'impresa, di oltre 2milioni e 300mila euro, ma al mancato pagamento è a lui che la società cui in blocco il credito era stato ceduto dalla banca, si è visto pignorare i beni a seguito di un atto di precetto. E' successo nel 2018.