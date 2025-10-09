Frutta esposta allo smog occupando le strisce blu maxi-multa per negoziante in zona via Foria

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commerciante è stato multato dalla Polizia Locale per aver occupato le strisce blu con i bancali ed aver esposto la frutta allo smog. Sanzionato anche il fratello che faceva l'ambulante abusivo poco distante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

