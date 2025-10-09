Frutta esposta allo smog occupando le strisce blu maxi-multa per negoziante in zona via Foria
Un commerciante è stato multato dalla Polizia Locale per aver occupato le strisce blu con i bancali ed aver esposto la frutta allo smog. Sanzionato anche il fratello che faceva l'ambulante abusivo poco distante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: frutta - esposta
Riconosco le stagioni dalla frutta che vedo esposta. Le mele no, le mele mi vogliono confondere sempre. - X Vai su X
SAGRE E FESTE IN CANAVESE E OLTRE | dall'11 SAGRA della NOCE e Frutta a Guscio - facebook.com Vai su Facebook
Frutta esposta allo smog occupando le strisce blu, maxi-multa per negoziante in zona via Foria - Un commerciante è stato multato dalla Polizia Locale per aver occupato le strisce blu con i bancali ed aver esposto la frutta allo smog ... Si legge su fanpage.it