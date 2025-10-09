Fruges rinasce dopo l’alluvione Nuovo campo da gioco e torri faro

Un campo da gioco polivalente proprio di fianco alla scuola elementare (che ne usufruirà), le torri faro del campo da calcio e vari interventi sparpagliati su tutto il territorio comunale. Taglio del nastro ieri a Fruges, frazione di Massa Lombarda, alla presenza del commissario straordinario per la ricostruzione dopo l’alluvione del maggio 2023, Fabrizio Curcio, che ha tenuto a sottolineare la propria presenza anche se "i fondi con cui sono state realizzate tutte queste cose non vengono dalla struttura commissariale". Sì, perché il campo da gioco, le torri faro e gli altri interventi sono stati finanziati dalla Fondazione Francesca Rava di Milano, grazie all’aiuto delle donazioni raccolte e dell’intervento diretto, a livello economico, della Q8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

