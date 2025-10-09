Fronda interna per Netanyahu Smotrich contro l' accordo di pace per Gaza

Iltempo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich della affermato che il partito di estrema destra per il sionismo religioso non voterà a sostegno di un accordo di cessate il fuoco a Gaza che vedrà gli ostaggi liberati in cambio di prigionieri palestinesi e la fine dei combattimenti a Gaza. E per il premier Benjamin Netanyahu si apre una fronda interna. Oggi il piano di pace per Gaza, firmato nella notte a Sharm El Sheikh, in Egitto, dovrà essere esaminato ora dal governo Israeliano. Ma non tutti sarebbero d'accordo a dare il via libera. Smotrich ha espresso "emozioni miste" dicendo che mentre prova "immensa gioia" per l'imminente ritorno degli ostaggi, prova "un'enorme paura delle conseguenze dello svuotamento delle prigioni e del rilascio della prossima generazione di leader terroristi, che faranno di tutto per continuare a versare fiumi di sangue ebraico, Dio non voglia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

fronda interna per netanyahu smotrich contro l accordo di pace per gaza

© Iltempo.it - Fronda interna per Netanyahu. Smotrich contro l'accordo di pace per Gaza

In questa notizia si parla di: fronda - interna

Generali, 007 e toghe: ecco la fronda interna che sfida Netanyahu

Forza Italia Sicilia, scatta la corsa al tesseramento: Caruso sfida la fronda interna

Generali, 007 e toghe: ecco la fronda interna che sfida Netanyahu - In un Israele attraversato da venti di guerra e tensioni interne, il primo ministro Benjamin Netanyahu si trova al centro di una sfida che non si gioca solo sui confini della Striscia di Gaza, ma ... Segnala ilgiornale.it

GAZA/ La “strategia” di Netanyahu, Smotrich e Ben-Gvir per servirsi di Hamas contro i palestinesi - Gvir, essenziali per la tenuta del governo, sta fruttando a Netanyahu anche un dissenso interno mai visto prima. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Fronda Interna Netanyahu Smotrich