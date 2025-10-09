Fronda interna per Netanyahu Smotrich contro l' accordo di pace per Gaza
Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich della affermato che il partito di estrema destra per il sionismo religioso non voterà a sostegno di un accordo di cessate il fuoco a Gaza che vedrà gli ostaggi liberati in cambio di prigionieri palestinesi e la fine dei combattimenti a Gaza. E per il premier Benjamin Netanyahu si apre una fronda interna. Oggi il piano di pace per Gaza, firmato nella notte a Sharm El Sheikh, in Egitto, dovrà essere esaminato ora dal governo Israeliano. Ma non tutti sarebbero d'accordo a dare il via libera. Smotrich ha espresso "emozioni miste" dicendo che mentre prova "immensa gioia" per l'imminente ritorno degli ostaggi, prova "un'enorme paura delle conseguenze dello svuotamento delle prigioni e del rilascio della prossima generazione di leader terroristi, che faranno di tutto per continuare a versare fiumi di sangue ebraico, Dio non voglia". 🔗 Leggi su Iltempo.it
