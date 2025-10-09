Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich della affermato che il partito di estrema destra per il sionismo religioso non voterà a sostegno di un accordo di cessate il fuoco a Gaza che vedrà gli ostaggi liberati in cambio di prigionieri palestinesi e la fine dei combattimenti a Gaza. E per il premier Benjamin Netanyahu si apre una fronda interna. Oggi il piano di pace per Gaza, firmato nella notte a Sharm El Sheikh, in Egitto, dovrà essere esaminato ora dal governo Israeliano. Ma non tutti sarebbero d'accordo a dare il via libera. Smotrich ha espresso "emozioni miste" dicendo che mentre prova "immensa gioia" per l'imminente ritorno degli ostaggi, prova "un'enorme paura delle conseguenze dello svuotamento delle prigioni e del rilascio della prossima generazione di leader terroristi, che faranno di tutto per continuare a versare fiumi di sangue ebraico, Dio non voglia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fronda interna per Netanyahu. Smotrich contro l'accordo di pace per Gaza