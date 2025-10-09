Frinolli | Jacobs è stanco che gli infortuni interrompano un percorso Nella velocità un fermento che l’Italia non ha mai avuto
Giorgio Frinolli, apprezzato tecnico tra gli altri di Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli, è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ È stato un anno complicato, non semplice. L’anno scorso era andato tutto in maniera molto più facile, forse perché si arrivava a livelli non usuali e raggiungere l’alto livello è più facile che mantenerlo. Quest’anno ci sono state delle sfortune a livello fisico, inizio molto buono per Dosso e meno per Simonelli. Ai Mondiali di Tokyo erano in condizione entrambi. Sono soddisfatto di come sono arrivati a livello fisico e mentale, il Mondiale è il Mondiale, gli altri corrono veloce e serve essere al 100% per lottare alla pari: se non viene tutto perfetto si rischia di rimanere fuori per pochi millesimi da una finale”. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: frinolli - jacobs
